VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ailesi ile görüşülüp ikna edilen bir teröristin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi bölgesinde, operasyon başlattı. Operasyonda, PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen terörist, silah ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. SON 3 GÜNDE 5 PKK'LI TESLİM OLDU Öte yandan, jandarmanın ailelerini ile görüşürek çocuklarını teslim olmaları için yaptığı ikna çabaları da devam ediyor. İkna çabaları sonucu, 1 PKK'lı terörist, Şırnak'ın Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı. Son 3 gün içerisinde PKK'nın dağ kadrosundan Van İl Jandarma Komutanlığına 5 PKK'lı terörist teslim oldu.Yetkililer, son zamanlarda büyük darbeler yiyen teröristleri, ikna çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.
(Görüntülü) Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ailesi ile görüşülüp...
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
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