Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsaldaki mahalle yollarını açmak için ekipler yoğun mücadele yürütüyor. Başkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki kar kütlelerini temizleyip kamyonlarla ilçe dışına çıkartırken, kardan kapanan 6 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.
(Görüntülü) Van'da kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı
Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsaldaki mahalle yollarını açmak için ekipler yoğun mücadele yürütüyor. Başkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından...
13 Mart 2019 Çarşamba 10:19
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