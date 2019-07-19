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(Görüntülü) Van'da bir haftada 1535 kaçak göçmen yakalandı

Van'da polis, son bir haftada yaptığı yol kontrolleri ve devriye görevleri ile yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 kaçak göçmen yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle...

Van'da polis, son bir haftada yaptığı yol kontrolleri ve devriye görevleri ile yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 kaçak göçmen yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle de 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konuldu. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara karşı çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda Van'ın Edremit, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Çaldıran Gürpınar ve Özalp ilçelerinde 10-18 Temmuz tarihleri arasında yol kontrolleri ve devriye görevleri yaptı. Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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