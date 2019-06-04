Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Merkel: AB ve ABD aralarındaki...
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...

(Görüntülü) Van'da barajlar doldu, çiftçi sevindi

VAN'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi.  Van'da geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yağışların fazla olması kentte, su ve enerji sağlayan...

VAN'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi. 

Van'da geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yağışların fazla olması kentte, su ve enerji sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla Erciş ilçesindeki Koçköprü ve Morgedik, Gürpınar ilçesindeki Zernek barajlarında doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Barajı ise doluluk oranı yüzde 85'i buldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Nisan ve Mayıs yağışlarından sonra maksimum seviyeye ulaşan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajı'nda taşkın riskine karşı Mayıs ayı ortalarında baraj kapaklarını kontrollü olarak açarak Engil Çayı'na su verilmeye başlandığını belirtti.

Enerji üretimi ve sulamaya olumlu etki sağlayan barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Çiftçilikle uğraşan Sulama Birliği eski Başkanı Memet Avcı, Zernek Barajı'nın yaklaşık 30 mahalleye ve bağlı mezralara sulama hizmeti verdiğini söyledi. Avcı, barajdaki doluluk oranının nadiren yaşandığını belirterek, "Şu anda Zernek Barajı maksimum seviyededir. Bu barajların dolması için kar suyu çok önemlidir. Bazı yerlerde halen karın olduğunu söyleyebiliriz. Barajı tehlikeye sokmamak için baraj kapakları açılmış. İnşallah bir zarar vermeden bu doluluk biz çiftçileri hep böyle sevindirir ve her sene böyle doluluk olur" diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328