(Görüntülü) Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 22.39’da meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.