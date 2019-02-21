Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...

(Görüntülü) Van'da 15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü...

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı minibüs, Başkale ilçesine bağlı Atlılar Mahallesi'nde durduruldu. Minibüste yapılan aramada, Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328