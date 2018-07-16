(Görüntülü) Van, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz' şehitleri için anma programları düzenlendi

VAN, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz Şehitleri' için anma programları ve yürüyüşler düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Bu gecede vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.Van'da şehitleri anma programı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki meydanda yapıldı. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş parkında bir araya gelen ve aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de bulunduğu binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvelik önlemi alırken, anma etkinliklerinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Etkinlerin gecenin geç saatlerine kadar süreceği belirtilirken, etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi aldı.BİTLİSTE ANMA PROGRAMIBitlis'deki anma programı ise, Merkez Ulu Cami Meydanı'nda yapıldı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, 15 Temmuz Şehitleri için hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Şiirlerin okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.HAKKARİ'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜHakkari'de 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti il binasının önünde bir araya gelen ve aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'ün aralarında bulunduğu yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi üzerindeki valilik binasına kadar yürüdü. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.Hakkari Valisi Toprak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek şöyle konuştu:"15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz tarihinde kalkışma teşebbüsünde bulundular. Bunlar 30-40 yıldır görüntüleri gayet legal, Müslümanlara, garibanlara hizmet ediyor görüntüsü altında en büyük stratejelerin bile, 'biz bu kadarına akıl erdiremeyiz' dedikleri şekilde ince ince işleyerek devletimizin her kademesine sızmışlar ve bunların iyi niyetli olmadıkları vatana, millete, insanımıza bir hizmet amacıyla buraları ele geçirip bu görüntüyü vermedikleri son 6-7 senedir bazı ortaya çıkarmış oldukları faaliyetleri ile kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Artık devletimiz bu işin farkına varmıştı."