(Görüntülü) Vali ve belediye başkanından UBER açıklaması (2)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi'de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım töreni öncesinde basın mensuplarının UBER ve bayram tedbirleri ile ilgili sorularını cevapladı. Şahin "2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira ceza verildi" derken, Uysal, "Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgesi iptal edilecek" dedi. 10 BİN 213 ARACA 30 MİLYON 200 BİN LİRA CEZA Vali Şahin, "Bu konu son düzenlemeyle açıklama kavuştu. Belgesiz taşımacılıkla ilgili biz de mevzuatla ilgili denetimlerimizi arttırdık. Daha önce de denetimlere devam ediyorduk. 2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira civarında ceza tahakkuk ettirildi. Mevzuatın vermiş olduğu yetkileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada bütün arkadaşlarımız denetimde. Turizm belgesi ile taşıyanlar dahil olmak üzere "korsan" denilen vatandaş arasında belgesiz, yetkisiz taşımacılığın tüm çeşitleriyle mücadele yürütüyoruz" şeklinde konuştu. UKOME'NİN SON KARARINI DEĞERLENDİRDİ İBB Başkanı Uysal ise UBER ile ilgili olarak, "UKOME olarak aldığımız bir karar vardı. Turizm belgesi olan araçların korsan taksi, UBER taşımacılığına yönelirse belgelerinin iptal edilmesiyle ilgili bir kararımız vardı. 7 yolcu ve 12 saat öncesinden bunun bildirim şartını UKOME'den görüşülmüştü. Turizmciler ise "Ola ki yedinin altında bir aile gelse onları alamayacak mıyız?"dediler. Bu durumda sıkıntı olacak bir durumdu. Öyle olunca yedi sayısının kaldırdık. 12 saat şartı ise İstanbul özellikle turizm açısında çok hareketli. Turist üç saat öncesinden karar verdi. Bir saatlik mesafeden geldi diyelim. Böyle bir durumda gidip havalimanından alınamayacak mı? Son aldığımız bu karar "UBER'e tekrar yol açıldı "gibi algılanmasın. Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerini yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına orada sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk. Turizm taşıma belgesi UBER taşıma korsan taşımaya müsaade edilmeyecek. Turizm taşıma belgesi varsa sadece bunu yapacak" dedi.