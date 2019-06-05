Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

(Görüntülü) Vali Ünlü'den, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyareti

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, 1 Haziran günü PKK'lı teröristlerin terör örtünün sınır ötesinden saldırısında 3 askerin şehit olduğu 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Şehit askerler için başsağlığı dileyen...

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, 1 Haziran günü PKK'lı teröristlerin terör örtünün sınır ötesinden saldırısında 3 askerin şehit olduğu 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Şehit askerler için başsağlığı dileyen Vali Ünlü, bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 1 Haziran günü, İran tarafından ateş açan PKK'lı teröristlerin saldırısında, devriye görevi yapan uzman onbaşılar Yasin Çubuk (23), İbrahim Alıcı (26) ve Ali Yılmaz (23) şehit oldu. Saldırıda 4 asker de yaralandı.

Vali Enver Ünlü, Ramazan Bayramı sebebiyle 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Garnizon ve 5'nci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Erdoğan tarafından karşılanan Vali Ünlü, askerlerle bayramlaştı. Şehit olan 3 asker için taziye dileklerini ileten Vali Ünlü, "Kahraman hudut kartalları mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Vatanın her karış toprağında siz Mehmetçiklerimiz sayesinde huzur ve barış içinde birlik ve beraberlik içinde milletçe Ramazan Bayramını kutluyoruz. Tabi bu bayramda içimiz buruk. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bundan birkaç gün önce hain terör örgütü mensupları tarafından yapılan kalleşçe saldırı ile üç kahraman kardeşimizi şehadet şerbetini içmek suretiyle ebediyete uğurladık. Ben bu şehitlerimizin anne ve balarının ellerinden öpüyorum. Allah onları Peygamberimiz'e komşu eylesin. Bir kere daha 5. Hudut Alay komutanlığına başsağlığı diliyorum" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328