(Görüntülü) Vali Erin: Şanlıurfa’da çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz

ŞANLIURFA'da 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında kurulan merkezin açılışında konuşan Vali Abdullah Erin, “Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip kentte çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde bir GSM firmasının gerçekleştirdiği Zeka Gücü Projesi kapsamında kurulan merkezin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, GSM firması yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Erin, kentteki çocukların iyi yetiştirilmediğini belirterek şunları söyledi: “Burada mezun ettiğimiz liseyi bitiren çocuğumuzdan sadece yüzde 20’si üniversiteye gönderdiğimiz bir sistemle Şanlıurfa ve Türkiye olarak ilerleme şansımız yoktur. Geride kalan yüzde 80’nin ise burada iş imkanını sağlayamadığımızdan bu çocuklarımız art niyetli, kötü niyetli, istismara açık kişilerin kucağında kalıyor. Devletimizin birliği ve bütünlüğüne, milletimizin istikrarına ve istikbaline ve selametine kast etmiş olan farklı düşüncelerin istismar aracı olmaktan kurtarmak için çok daha büyük maliyetler ödeme durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla bunun da bir kader olmadığını Şanlıurfa’nın, o bütün dünyaya medeniyet sunan ilim ve bilim adamları ve fikir adamları yetiştirdiği döneme tekrar çevirebileceğini, dönüştürülebileceğini ifade ediyorum. Bu anlamda bu tür merkezlerin ilimizde açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." 'ZEKA GÜCÜ 2023 VİZYONUMUZA BÜYÜK KATKI VERİYOR' Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de projenin önemine değinerek, "Şanlıurfa özelinde ve genel olarak eğitimde sorunlarımız elbette var ama gelişmeler de bir hayli fazla. En genç nüfusa sahip olan ilimiz Şanlıurfa'da son 2 yılda 4 bin derslik yapılmış. Türkiye hedefleri olan bir ülke. Uzun erimli ve ciddi hedeflerde güvencemiz gençler ve çocuklar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir. Bu anlamda özel yetenekli çocuklar da ayrıca çok önemli. Bugün 43 bin çocuğumuz BİLSEM’lerde eğitim alıyor. Bu rakamı çok yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak özel teşebbüslerle işbirliğimizi çok önemsiyoruz. Zeka Gücü projesi 2023 eğitim vizyonumuzla çok uyumlu ve ciddi katkı yapıyor" dedi. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.