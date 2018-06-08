Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,() ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu bahçesinde halk oyunları gösterileriyle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilere güzel bir tatil dileyen Vali Demirtaş, bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Demirtaş'tan karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.
(Görüntülü) Vali Demirtaş, öğrencilere karne dağitti
Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,() ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu bahçesinde halk...
08 Haziran 2018 Cuma 13:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.