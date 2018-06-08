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(Görüntülü) Vali Demirtaş, öğrencilere karne dağitti

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,() ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu bahçesinde halk...

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,() ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu bahçesinde halk oyunları gösterileriyle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilere güzel bir tatil dileyen Vali Demirtaş, bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Demirtaş'tan karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

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