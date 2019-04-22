(Görüntülü) Vali Çakacak, koltuğunu öğrencilere bıraktı

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 7'nci sınıf öğrencileri Dilayda Sude Zaim ve Yiğit Bakır'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Sami Sipahi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Dilayda Sude Zaim ve Yiğit Bakır, Vali Özdemir Çakacak'ın koltuğuna oturdu. Telefonla kurum müdürlerini arayan öğrenciler, çeşitli talimatlar verdi. Gazetecilerin 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusu üzerine Yiğit Bakır, "Galatasaraylıyım ama Eskişehirspor da baş tacımız" cevabını verdi. Bu günü dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları çok sevdiğini belirten Vali Çakacak, "Evlatlarımız gurur duyulacak bir geçmişe sahip asil bir milletin mirasçılarıdır. Bu büyük emanet evlatlarımızın omuzlarınızda gelecek nesillere taşınacaktır. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı emanet edeceğimiz çocuklarımız, bizim için çok önemlidir. Bugün bizlerin de en büyük arzusu ve hayali, milli egemenliğimizin sembolü haline gelen çocuklarımıza bugün olduğundan çok daha parlak bir gelecek hazırlayabilmektir. Bizim olduğumuz makamları gelecekte çocuklarımıza devredeceğiz" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit'in de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler Vali Özdemir Çakacak'a çiçek takdim derken, Vali Çakacak da günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.