(Görüntülü) Vali Bektaş'tan 'kaçak ocak' açıklaması: Hepimiz sorumluyuz

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, kentte kaçak olarak işletilen ruhsatsız maden ocaklarında meydana gelen ölümlerin normal olay gibi algılandığını söyledi. Bektaş, "Sanki bu madenlerde ölüm alışılmış, kanıksanmış. Bu normal bir olay gibi algılıyoruz. Bile bile çocuklarımızı, gençlerimizi, işçilerimizi ölüme göndermemeliyiz. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bundan hepimiz sorumluyuz" dedi.



Vali Erdoğan Bektaş, yeni ve yeniden seçilen muhtarlarla Çalışma ve İş Kurumu Salonu'nda toplantı yaptı. Toplantıda, bölgede yaygın olan kaçak maden ocaklarına değinen Bektaş, ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla mücadelede muhtarların da desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Hep birlikte iş birliği yapılarak, bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Bektaş, "Artık Türkiye Cumhuriyeti, ilkel şartlarda, maden ocaklarında insanların ölmesini istemiyor. Biz de istemiyoruz, siz de istemiyorsunuz. Her şeyin kuralı, ruhsatı kitabı var. Kuralına, kitabına uygun çalışılmasından biz de mutluyuz, memnunuz, yardımcıyız. Kaçak maden ocağında göçükler gördük, ölen işçileri gördük. Son olay yaşandığında gittim, kendim göçük olan madene; 1 işçi göçükte kaldı, kurtarılamadı. 2 işçi yaralı kurtuldu; ama göçüğün olduğu yere kadar girdim. Gerçekten orada çalışmak insani değil. Bile bile çocuklarımızı, gençlerimizi, işçilerimizi ölüme göndermemeliyiz. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bundan hepimiz sorumluyuz" diye konuştu.



Maden ocaklarında kurallara ve yasalara uyularak, üretimler yapılması gerektiğini dile getiren Vali Bektaş, "Zonguldak'ta benim garipsediğim bir durum var. Sanki bu madenlerde ölüm alışılmış, kanıksanmış. Bu normal bir olay gibi algılıyoruz. Ben hiç öyle algılamıyorum. Böyle algılamamamız gerekiyor. Maden de çıkaracağız, kömür de çıkaracağız. Ekonomiye katkı vereceğiz; ama ölmeyeceğiz. Ölmeden bu işi başaracağız. Dünya nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız. Kaza 1000'de 1 olur. Dünyanın her yerinde oluyor. Daha fazla olmaması gerek. Daha fazla olursa onun adı 'kaza' olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? İhmal oluyor ya da başka şeyler oluyor. Bu konuda biz sizlerle el ele, gönül gönüle gayret sarf edeceğiz" dedi.



