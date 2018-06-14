Halktvcomtr Genel Müdürü Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Baykal'ın bir fotoğrafını da Twıtter adresinden paylaşan Sevinç, "Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi. ANKARA ()
(Görüntülü) Uzun bir süreredir tedevi gören Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf
Halktvcomtr Genel Müdürü Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Baykal'ın bir fotoğrafını da Twıtter adresinden paylaşan Sevinç, "Deniz Baykal’a bayram ziyareti...
14 Haziran 2018 Perşembe 16:00
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