(Görüntülü) Üzüm Bağında Yeni Diktiği Asmalarını Köklediler, Bağ Direklerini Kırdılar
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 112 yıllık arkadaşken 'can ciğer'...
- 2(Görüntülü) İki yılda iki farklı...
- 3İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden...
- 4Çocuklarda geç gelişimin yüzde 70’i...
- 5İki yılda iki farklı kanseri yendi
- 6Kardeşi iliğini, ablası böbreğini verdi
- 7(Görüntülü) Prof. Dr. Zafer Cantürk:...
- 8Prof. Dr. Zafer Cantürk: Uzun süren stres...
- 9(Görüntülü) İnönü Üniversitesi Rektörü:...
- 10“Sahura kalkmazsanız kilo alabilirsiniz”
- 1Psikiyatr Prof. Dr. Yazgan: Okul öncesi...
- 2(Görüntülü) “Bilgisayarca düşünme...
- 3“Bilgisayarca düşünme mantığının...
- 4“Bilgisayarca düşünme mantığının...
- 5(Görüntülü) "LGS öğrencileri...
- 6"LGS öğrencileri kalan zamanda konu...
- 7‘Unutmamak İçin İz Bırak’ semineri...
- 8(Görüntülü) Öğrenciler yaratıcı...
- 9Öğrenciler yaratıcı projelerini sergiledi
- 10Böbrek sağlığı farkındalığı yaratıldı
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına...
- 2(Görüntülü) İşyerinden hırsızlık...
- 3Denize atlayan kadının kurtarılma anı...
- 4(Görüntülü) Şanlıurfa'da sulama...
- 5(Görüntülü) Ramazanın vazgeçilmez...
- 6Muşlu çiftçiler, şeker pancarı ekimi...
- 7Metin Şahin: Başarılı olacağımıza...
- 8(Görüntülü) Alkollü sürücü kaza...
- 9DHA YURT BÜLTENİ-6
- 10(Görüntülü) İmamoğlu'nda Jandarma...
- 11JÖAK paraşüt timi, sıcak hava balonundan...
- 12(Görüntülü) Gaziye, uluslararası dolandırıcılık...
- 13DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
- 14Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra...
- 151500 rakımdaki tarihi kalede nikah
- 16(Görüntülü) Beşiktaş'taki terör...
- 17Bursaspor evinde Göztepe'ye üstün
- 18BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI...
- 19En Büyük Kuş Gözlem Günü'nde en...
- 20Eve dönmeyen 90 yaşındaki adam aranıyor
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57