(Görüntülü) Uzman Çavuş Salih Altuntaş memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanıyor-1
15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
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