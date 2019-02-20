(Görüntülü) Üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede bakanlık inceleme başlattı (2)

TOKİ BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU



İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı yağışın ardından evlerin üzerinde bulunduğu kayalardan kopan parçaların düşmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inceleme başlatmasının ardından TOKİ Başkanı Ömer Bulut bölgeye geldi. Kayalık alanda ve zarar gören evlerde incelemelerde bulunan Bulut, "Bayraklı Çiçek Mahallesi’nde, bulunduğumuz alanda kayaların ayrışması sonucu kayaların düşmesinden tedirgin oldular. Zaman zaman eve giremediklerini, bu korkuyu sürekli yaşadıklarını belirterek, bu soruna bir çözüm bulunmasını istediler. Bu talebin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı görevlendirdi. Oluşturulan heyetin başkanı olarak alana geldik. Burayı inceledik. Burası eskiden taş ocağıymış. Taş ocağı kapandıktan sonra yerleşim alanı olmuş. Bu tarafta taş alım esnasında taşların kesmesi sonucu aynalar oluşmuş. Bu aynalar heyelan olmasa bile kayaç yapısından dolayı kayaların düşmesine neden olmuş. Hem kayaların altındaki yapılar, hem de kayaların üzerinde yapılar ve insanlar için tehlike oluşturuyor" dedi.



'YARINDAN İTİBAREN ÇÖZÜM ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'



İncelemelere başladıklarını ve tespitlerinin sürdüğünü ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Vatandaşlarımızı dinledik. Vatandaşlarımız bir çözüm bekliyor. Yarından itibaren çözüm üretmeye başlayacağız. Bu binaların mühendislik hizmetlerinden faydalanmadıklarını gördük. Köhneleşmiş yapılar bunlar. Bunların kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Arabayla yukarı çıktık ama yürüyerek inmek zorunda kaldık. Bu manada baktığımız zaman kentte olması gereken, ulaşım, yol trafik bakımından fakir olduğunu gördük. Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda bir an önce burada bir dönüşüm yapılması gerekiyor. Bizde bunu süratle yapacağız. Yarın zemini inceleyeceğiz. Vatandaşlarla görüşüp, onların taleplerini alarak, gerekirse vatandaşla uzlaşıp bir çözüm üreteceğiz. Vatandaşlarımızla uzlaşarak, onları mağdur etmeden, riski de bertaraf ederek çalışmalara başlayacağız. Tehlike arz eden 5-6 ev sahibiyle görüştük. Ama bu sayıda sınırlı kalmayı alan bazlı bir dönüşüm olacak. Öncelikli olarak ise ayrışmadan kaynaklı tehlikenin giderilmesi için acil önlem alarak çalışma yapacağız. Türkiye’de 837 bin konut yaptık. Bunun 142 bini kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızın evlerinde rahat uyumaları istiyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi. Bunu göz önüne alarak çalışmalar yapacağız. Bu dönüşümlerle birlikte yeni yerleşim alanları oluşturup, çağdaş şehirleri oluşturacağız. Daha önce bunları yaptık, yine yapacağız. İzmir Türkiye’nin en büyük kentlerinden biri. Denizini gördük ama yeşili göremedik. Binalardan yeşili göremedik. İzmir’in kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Daha önce Kadifekale’de çalışmalarımız oldu. O çalışmalar devam etseydi, bugün bu yerleri konuşmaz olmazdık. Biz o dönem üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Çözüm odaklı olmak lazım. Bu çözüme de herkesin katkıda bulunması lazım. Yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın katkıda bulunması lazım. Belki eleştiri ama Türkiye’de bazı sivil toplum örgütleri, mühendislik odaları bazı yaptığınız uygulamaları çok aşırı derecede eleştiriyorlar. Ama ben isterdim ki o odalar gelip buradaki durumu tespit edip, çözüm üretsin. Biz İzmir’de daha fazla yol alabilirdik. Ama bu süreçte karşılaştığımız zorluklar oldu. Ama önümüzdeki süreçte vatandaş nezdinde kabul görmesini istiyorum. Vatandaşımız istediği sürece biz bu zorlukların üstesinden geliriz. Kentsel dönüşüme devam edeceğiz." Bulut, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte vatandaşları dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.