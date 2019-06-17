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(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K.'nin annesi...

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K.'nin annesi S.K., adliye kapısında baygınlık geçirirken, oğlunun suçsuz olduğunu ve kandırıldığını savundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşıyla kırılarak girildi. Operasyonda A.B., G.Y., B.K., S.S., C.D. ve R.D. gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 140 sentetik hap, 22.24 gram skunk, 35.84 gram bonzai, 3.94 gram esrar, 7 ecstasy, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve çeşitli boyutlarda dolu 72 fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli getirilen şüphelilerin savcılık sorguna başlandı. OĞLUNU GÖRÜNCE BAYILDI Şüpheliler arasında yer alan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen B.K.'nin annesi S.K. ve babası C.K. de adliye girişine geldi. Oğlunun polis ekipleri arasında adliyeye götürüldüğünü gören baba C.K., "Oğlumu bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Benim oğlum suçsuz. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Anne S.K. ise şüphelilerin adliyeye girişleri sırasında, "Allah belasını versin bunların. Kökü kurusun bunların" diye bağırdıktan sonra baygınlık geçirdi. Oğlunun kandırıldığını ve uyuşturucu satmadığını savunan S.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen başka operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 112,11 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi Operasyonda 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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