(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si çocuk 43 kişi sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si çocuk 43 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona, Özel Harekat'ın da bulunduğu 600 polis katıldı. Bazı evlere, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyon anı ise 'drone' kamerayla havadan izlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 2'si çocuk 43 zanlı yakalandı. 55 ayrı adreste arama yapan polis 43 gram esrar, 3 silah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirdi.

Sorgusu tamamlanan 2'si çocuk 43 zanlı adliyeye sevk edildi.