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(Görüntülü) Uyuşturucu operasyonunda, polisi şaşırtan hassas terazi

Bursa'da Osmangazi  ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah  ve uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan aramalarda otomobil anahtarı görünümlü...

Bursa'da Osmangazi  ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah  ve uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan aramalarda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi polis ekiplerini şaşırttı. 
Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Çekirge Mahallesi'nde bir evde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları istihbarat ve fiziki takip çalışmaların ardından, akşam saatlerine adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan, F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D., ile A.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet antika tabanca ile çok sayıda dolu fişek, 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, polis jopu, polis çakar lambası ile uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi. 
OTOMOBİL ANAHTARI DEDİ, HASSAS TERAZİ ÇIKTI
Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında, yatak odasındaki dolaba gizlenmiş bir otomobil anahtarı buldu. Şüpheli, polis ekiplerine otomobilinin yedek anahtarı olduğunu söyledi ancak polis ekipleri, Anahtarın bir hassas terazi olduğunu, otomobil anahtarı süsü verildiğini belirledi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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