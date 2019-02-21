Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

(Görüntülü) Uymaz Ailesi'nin dramı

Adana'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabeye dönmüş bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini hastalıklardan...

Adana'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabeye dönmüş bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini hastalıklardan dolayı kaybettiğini söyleyen Uymaz, Çocuklarımı doyuramıyorum. 1 yıldır sıcak yemek yemedik. İki evladımı toprağa verdim. Bari bunlar gün yüzü görsün istiyorum dedi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kız kardeşine ait harabe bir evde yaşadıklarını belirten İsmet Uymaz, evin her tarafından su aktığını elektriklerinin olmadığını ve kış aylarında ısınamadıklarını belirterek, Boğazımızdan sıcak yemek geçmiyor. Çocuklarım sefil durumda. Evimin her yeri akıyor. Nefes darlığı, KOAH ve parmağımın kırık olmasından dolayı uzun süre çalışamıyorum. Evde yatacak yatağımız yok. Çocuklarımı doğru düzgün okula gönderemiyorum. Biri lisede diğeri de orta okulda okuyor. Ama ceplerine harçlık dahi koyamıyorum, gidemiyorlar. Benim durumum çok kötü. Bize yardım edin lütfen dedi.
'2 ÇOCUĞUMU BU EVDE KAYBETTİM'
Yaşadıkları evde geçmişti biri 18 yaşında engelli diğeri henüz 2 aylık olan çocuklarını hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirten baba Uymaz,  Burası iki çocuğuma mezar oldu. Birini annemin birini de babamın yanına gömdüm. Soğuktan gece uyuyamıyoruz. Bir battaniye ile yatıyoruz. Bir gün benim cenazemde çıkacak buradan göreceksiniz diye konuştu.
Songül Uymaz ise evde değil bir harabede yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu
Bizim halimizi görsünler. Kapı, pencere yok. Yemek yapamıyorum. Harçlık istiyorlar veremiyorum. Kışı soğuktan titreye titreye geçirdik. Çok üzülüyorum. Bazen gizli gizli ağlıyorum. Bir sene oldu sıcak yemek yemedik.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328