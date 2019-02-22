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(Görüntülü) Uygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Adana'da kamyonetiyle uygulama yapan 2 polis ve bir vatandaşa çarpıp kaçan 200 promil alkollü sürücü Mahmut G.(31) tutuklandı. Kaza, 20 Şubat'ta saat 21.15 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli...

Adana'da kamyonetiyle uygulama yapan 2 polis ve bir vatandaşa çarpıp kaçan 200 promil alkollü sürücü Mahmut G.(31) tutuklandı.
Kaza, 20 Şubat'ta saat 21.15 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus polislerinin sabit nokta uygulaması yaptığı sırada iddiaya göre, 01 HZ 256 plakalı kamyonet, hızla polislerin üzerine sürdü. Polis memurları H.Ö (30), E.G (30) ve Ömer S. (36) isimli vatandaşa çarpan kamyonet, daha sonra hızla kaza yerinden kaçtı. Olay yerindeki diğer polislerin durumu telsizden anons etmesi üzerine, ambulans sevk edildi. Başından darbe alan  H.Ö yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer polis E.G ve Ömer S. ise ayakta tedavi edildi.
Kamyonetin kaçış güzergahı boyunca arama yapan ekipler, aracı Yurt Mahallesi'nde buldu. Kamyonet çevresinde aramayı sürdüren ekipler, sürücü Mahmut G. ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü Mahmut G.'nin 200 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Mahmut G. ve beraberindeki 3 kişi, gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.  Burada sorgulanan Mahmut G. kaza anında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği mahkemece, 'taksirle yaralama, genel güvenliği tehlikeye düşürmek, kamu malına zarar vermek suçu üstlenmek' suçlarından tutuklandı.

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