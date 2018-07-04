(Görüntülü)Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu
ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Mersin'de oturduğu belirtilen 22 yaşlarındaki erkek, gezmek için geldiği Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu...
04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:11
ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Mersin'de oturduğu belirtilen 22 yaşlarındaki erkek, gezmek için geldiği Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kuzeniyle birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, akıntıya kapılıp sürüklenirken, kuzeni ise, kanaldan güçlükle çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı ekipleri kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Gencin kuzeni ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sulama kanalı boyunca konulan 'Yüzmek Tehlikeli ve Yasaktır' yazılı uyarı levhaları dikkat çekti.
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