(Görüntülü) Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti (arşiv)

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Esma Asel Kolat (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma Asel, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil Kolat (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.