(Görüntülü) Üstün yetenekli öğrenci, LGS sınavı sonucunda 'engelli' gösterildi
02 Ağustos 2018 Perşembe 11:34
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