(Görüntülü) Üst geçitten sarkan elektrik kabloları D-100 Karayolu'nu kapattı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() ŞİŞLİ, D-100 Karayolu Çağlayan Metrobüs Üst Geçidi'nden asılı elektrik kabloları gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle asılı olduğu yerden yola doğru sarktı. Olay yerine gelen polis ekipleri sarkan kablolar nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametini trafiğe kapatarak araçları yan yola yönlendirdi. BEDAŞ görevlilerinin kabloları tekrar yerine asmasının ardından yaklaşık 30 dakika kapalı olan yol tekrar araç geçişine açıldı.





Olay Şişli, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 02:00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Metrobüs Durağına ait üst geçitte asılı duran elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle asılı olduğu yerinden koptu. Kopan kabloların D-100 Karayoluna sarktığını gören sürücüler önce araçlarını durdurdu daha sonra da durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile trafik polisleri herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu Edirne istikameti yönüne kapattı.





Polis ekipleri sarkan kablolar nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametini trafiğe kapatarak araçları yan yola yönlendirdi. Olay yerinde güvenliği sağlayan polis ekipleri durumu BEDAŞ ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri kablolarını tekrar yerine asmak için çalışma başlattı. Kabloların asılmasıyla kapatılan yol tekrar 02:30 sıralarında araç geçişine açıldı.



