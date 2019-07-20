Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜSKÜDAR sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.
(Görüntülü) Üsküdar'da tekne yangını (1)
Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜSKÜDAR sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:01
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