Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor (1)
Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
30 Mayıs 2019 Perşembe 00:25
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