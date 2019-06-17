Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL ()-ÜSKÜDAR'da denizde erkeğe ait ceset bulundu. Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Teknedekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri ve Deniz Polisleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, yapılan aramalar sonucunda denizdeki cesede ulaştı. Ceset, ekipler tarafından Üsküdar Harem'deki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk İstasyonu'na getirildi. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden Abdullah Eraydın'a ait kimlik çıktı. İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Eraydın'ın yaklaşık 1 ay önce Kadıköy'den bindiği vapurdan atladığı öğrenilirken, polis Eraydın'ın Sakarya'daki ailesine ulaşarak kimlik tespiti yapması için İstanbul'a çağırdı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
(Görüntülü) Üsküdar'da denizde ceset bulundu
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL ()-ÜSKÜDAR'da denizde erkeğe ait ceset bulundu. Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Teknedekiler durumu polise...
17 Haziran 2019 Pazartesi 18:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.