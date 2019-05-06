(Görüntülü) Uşak'ta İlk Teravih Namazı

UŞAK'ta Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte ilk teravih namazını kılındı. İlk teravih namazı olması nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı.

İslam aleminin kutsal ayı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı kılınan teravihle başladı. Uşak'ta bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Ulu Camii, ilk teravihte birçok vatandaşı ağırladı.

Germiyanoğulları devrinde yapıldığı düşünülen Uşak Ulu cami, önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi. Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti.