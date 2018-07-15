(Görüntülü) Ünye'de sağanak sele neden oldu (2)

METREKAREYE 151 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ







Ordu'nun Ünye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde su basan evlerdeki tahliye çalışmaları sürdürülürken, yollarda da temizlik çalışmaları yapıldı. İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak, Kaledere, Liseler, Saraçlı, Çınarlık ve Bayramca mahallelerinin selden etkilendiği belirtildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre, normalde metrekareye 10 kilo yağış düşmesi gerekirken, Ünye'de metrekareye 151 kilo yağış düşmüş. Yani normalin 15 katı yağışla karşı karşıyayız. Bununla ilgili ekiplerimiz, AFAD ile ilgili bilgi çerçevesinde gün içerisinde uyarılarını yapmış ve yağmurun başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimiz özellikle Tabakhane Deresi'nin sağında ve solunda gereken önlemleri almıştır. Sahada şu anda 58 iş makinemiz ve 206 personelimiz tüm üst bölgelerde çalışma ve hasar tespitine devam ediyor. Ünye'de 2006 yılında yaşanan sel felaketinde Tabakhane Deresi taşmış ve civarındaki mahallelerdeki evlere zarar vermişti. Bu kez derede yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte derenin duvarlarının 1,5 metre yükseltilmesi bu sel felaketini önleyen en önemli faktör olmuştur" diye konuştu.