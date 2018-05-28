(Görüntülü) Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, Sivas'ta öğrencilerle buluştu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - ÜNLÜ isimlerin berberi Şükrü Dudu, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya beldesinde, okuduğu okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Çetinkaya Anadolu Lisesi'nde, 'Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi' kapsamında, 'ünlülerin berberi' olarak bilinen ve İstanbul'da salonu bulunan Şükrü Dudu konuk edildi. Memleketi Sivas'a gelen Dudu, eğitim gördüğü Çetinkaya Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Siyaset, sinema, sanat ve spor dünyasından yerli- yabancı birçok müşterisi bulunan Dudu, öğrencilere okul anılarını anlattı. Hayat hikayesinden bahseden, berberliğe nasıl başladığını anlatan Dudu, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konferansın ardından Dudu, geçen yıl yazdığı 'Hayata makas atmak' isimli kitabının imza törenine katıldı. Dudu, burada öğrencilere dağıtılan kitabını imzaladı. ​'HAYAL EDERSEN BAŞARAMAYACAK BİR ŞEY YOKTUR' Memleketine gelmekten ve okuduğu okulda öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şükrü Dudu, "Doğup, büyüdüğüm ve okuduğum okulun sayesinde ben şimdi buradayım. Onun için bu çok gurur verici bir şey. Buraya gelmek de bu zamana kadar yaptığım en iyi projemdi. Çünkü ben bir berberim. 'Hayata makas atmak' adlı kitabımda dostlarıma, müşterilerime hem bir hediye olsun hem de aileme, eşime, çocuklarıma bırakacağım miras olsun; diye yaptım. Şu an çok mutluyum. Burada çok iyi bir karşılama oldu. Çocuklarla çok iyi vakit geçirdik. Bu proje çok önemliydi. Burada ben nasıl ünlülerle sanatçılarla iş yapmayı hayal ettiysem artık herkesin hayal etmesi gerekiyor. Bunun Sivas Çetinkaya olması gerekmiyor. Bir bütün olur, çalışır, hayal edersen başaramayacak bir şey yoktur'' diye konuştu. Kitabını senaryolaştırılarak, sinema filmine dönüştürüleceğini belirten Şükrü Dudu, "Filme Çetinkaya'da başlayacağız. 14 yıllık hayat burada geçecek. Daha sonra buradaki zorluklar, okuma, İstanbul'a nasıl taşındığımız, evliliğim, çocuklarım ve iş hayatımı nasıl geliştirdiğim konu olacak. Hayalim Kevin Costner ile final yapıp, filmi bitirmek" dedi. Öğrenciler ise etkinlikten verim aldıklarını belirterek, her zaman hayallerinin peşinden koşacaklarını söyledi.