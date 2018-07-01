(Görüntülü) Ünlü tarihçi Prof.Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı 3

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul,()



İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin (94) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Fikri Işık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, öğretim üyeleri, akademisyenler ve yakınları katıldı. Tören öncesi Prof. Dr. Sezgin'in eşi Ursula ve kızı Hilal Sezgin taziyeleri kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezgin'in ailesine başsağlığı diledi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Sezgin'in ömrünü ilime verdiğini belirten Erbaş, "İnşallah bizler de onun yolunda oluruz." diye konuştu.



"NASIL BİR VATAN SEVDALISI OLDUĞUNU GÖRDÜM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Prof. Dr. Sezgin'i tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğnu gördüm. Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk. 'Hocam sen nereyi beğeniyorsan, nereyi istiyorsan söyle, biz inşallah orada bu merkezi oluşturalım' dedik. Hocamız da Gülhane Parkı'nın içinde şu an müze olan yeri beğendiğini söyledi. Bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Hamdolsun Şu anki yere kavuştuk. Hocamızın hayatı boyunca bir çok eseri var. Gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette. Yurtdışında kalan eserlerinin de getirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte de gerek buradakimüze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek."



2008'de biz İslam Bilim ve Teknoloji Müzesini birlikte kurduk. İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu,



talebi daha önce de olmuştu ve bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum. Diğer



merhum kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyoruz, merhume kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Zaten Diyanet İşleri Başkanımız teskiyeyi de yaptılar. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Tüm ailesine başsağlığı temennilerimizi tekrarlarken, milletimizin de başı sağolsun diyorum. 94 yıllık bir hayat ama malum bu 60 yılında İstanbul Üniversitesi'ndeki malum olaylardan sonra ne yazık ki hocamız da adeta sürgün yiyen insanlardan bir tanesi olmuş ve Almanya'da çalışmalarını ondan sonra Frankfurt'ta ondan sonra devam ettirmiş, böyle bir insan. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın." diye konuştu.



GÜLHANE PARKI'NDA DEFNEDİLECEK



Konuşmasının ardından Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Prof. Dr. Sezgin'in tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Sezgin'in cenazesi defnedilmek üzere Gülhane Parkı'na götürüldü.