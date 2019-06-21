(Görüntülü) Ünlü şefler 'sade yağ'a hayran kaldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın zengin mutfağını yakından görmek için 'Gastroway' etkinliği kapsamında kente gelen dünyaca ünlü şefler, TÜRKPATENT tarafından tescillenen ve Antep baklavasına lezzet veren sade yağın tadına hayran kaldı. Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sade yağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor. Daha çok Tek Tek Dağı ve çevresinde yetiştirilen koyunlardan elde edilen süt, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tereyağına dönüşüyor. Elde edilen yağın kaynatılmasıyla hazırlanan sade yağ ise yemeklere ve baklavalara lezzet katıyor. Geçen yıl Şanlıurfa Ticaret Borsasınca yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun ardından TÜRKPATENT tarafından tescillenen ve Antep baklavasına lezzet katan sade yağın yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve üreticilerinin talebi karşılamakta zorlandığı söz konusu geleneksel yağ, kalitesine göre kilogramı 80 ila 100 liradan alıcı buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. himayesinde düzenlenen, 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları da Harran'da düzenlenen gezi programında yöre kadınlarınca odun ateşi üzerinde hazırlanan sade yağa hayran kaldı. Harran’da yöresel kıyafetli kadınlardan sadeyağın geleneksel yöntemlerle yapım aşamalarını uygulamalı öğrenen şefler, ateşin yakılmasından yağın hazır hale gelmesi ve bu üründen yemek yapılma aşamalarını ilgiyle takip etti. Sadeyağa tam not veren şefler daha yöresel şıllık tatlısının tadına baktı. Ünlü şefler, etkinliği düzenledikleri için yetkililere teşekkür etti.