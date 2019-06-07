Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL Ünlü Rapçi Ceza'nın hayatını kaybeden babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlanıyor. Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.
(Görüntülü) Ünlü Rapçi Ceza'nın Babası Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL Ünlü Rapçi Ceza'nın hayatını kaybeden babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlanıyor. Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı ikindi namazına...
07 Haziran 2019 Cuma 17:23
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