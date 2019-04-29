Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...

(Görüntülü) Üniversiteliler, Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor

İZMİR Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (EBİT) üyeleri, Çanakkale şehitlerini anmak için 12'nci kez pedal çeviriyor. EBİT üyesi öğrenciler, 12'nci Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Turu için İzmir'den yola çıktı. Bisikletliler...

İZMİR Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (EBİT) üyeleri, Çanakkale şehitlerini anmak için 12'nci kez pedal çeviriyor.

EBİT üyesi öğrenciler, 12'nci Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Turu için İzmir'den yola çıktı. Bisikletliler bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı. Güzergah boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin eşlik ettiği öğrenciler, 694 kilometre pedal çevirerek, yarın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliğe ulaşacak. Öğrenciler burada Çanakkale şehitlerini anacak.

Topluluk Başkanı Ahmet Tuncer Akdeniz, toplam 39 bisikletliyle Çanakkale şehitliğine gittiklerini belirterek, "Topluluğumuz birlik ve dayanışmayı amaçlamakta. Biz genç nesiller olarak ülkemizin geçmişini çok iyi biliyoruz. Kültürümüze ve tarihimize önem veriyoruz. Şehitlik turumuz her yıl geleneksel olarak devam edecek. Dönem içerisinde her hafta sonu turlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Çanakkale hedefiyle yoldayız. Yol boyunca bize eşlik ederek emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328