(Görüntülü) 'Üniversiteli çoban', koyun otlatırken roman yazdı

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için çobanlık yapan Mevla Yıldız (24), hayvanlarını otlattığı merada 3 ayda eğitim felsefesi üzerine 'Eğitimli psikopatlar' adında kitap yazdı. Arkadaşının kredi kartını kullanarak 5 bin TL borçla romanı bin adet bastıran Yıldız, kitabının satılmasından çok okunmasını istediğini söyledi. Dicle Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden 2017'de mezun olan Mevla Yıldız, uzun süre iş aradı. Yıldız, iş bulamayınca da Bağlar ilçesinin kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına dönüp, çobanlık yapmaya başladı. Yıldız, hayvan otlatırken yazmak için bol bol vakti olduğunu görüp, eğitim felsefesi üzerine roman yazmaya karar verdi. Hayvanlarını otlattığı merada 3 ayda 'Eğitimli psikopatlar' ismiyle roman yazan Yıldız, arkadaşının kredi kartını kullanarak 5 bin TL borçla bin adet bastırıp, satışa çıkardı. İş bulamadığı için çobanlık yaptığını belirten Yıldız, "Okulda senaryo dersimiz vardı. Senaryo dersimize giren hocamız, senaryo yazmamızı istemişti. Yazdığım senaryo hocanın hoşuna gitmişti. Hatta o dersten 100 almıştım ve hocam o senaryoyu kaybetmememi istedi. Bunu geliştirmem için beni teşvik etti. Köyde hayvancılık dışında yapılacak bir iş olmadığı için ekstradan kendimi yazmaya yönelttim, senaryo üzerinde çalışarak kendimi geliştirmeye çalıştım ve 'Eğitimli Psikopatlar' adlı romanı yazdım" dedi. 'ARKADAŞIMIN KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPTIM' Kitabı yazdıktan sonra basıp basmama konusunda tereddüt yaşadığını ifade eden Yıldız, "Eğitimin yararları olduğunu biliyoruz. Bir de eğitimin yanlış ellerden kullanılmasından bahsediyorum. Kitabı 3 ayda yazdım ama bunu 3 ayın emeği olarak görmüyorum. Ben 24 yaşındayım. İlk 4 yılı saymasak, ben 20 yıllık bir emek diye düşünüyorum. Kitabı yazdıktan sonra basıp basmama konusunda tereddüt ettim. Birkaç arkadaşa gönderdim ve çok beğendiklerini söylediler. Basmam için beni ikna ettiler. Ben de düşündüm, nasıl basabilirim diye. Çünkü ilk deneyimimdi. Sonra bir arkadaşla görüştüm, o bana bir yol gösterdi. Bir yayınevi ile konuştum ve sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Gerek editör bulma, gerek yayınlama anlamında bana birkaç öneri sundular. En uygun olanı seçtim. Fiyat konusunda biraz sıkıntı çektim. Ailem, kitabı basmamı istiyorlardı ama ellerinden bir şey gelmediği için onlar da yardım edemedi. Bir ara kitabı basmaktan vazgeçtim. Bir arkadaşımın kredi kartıyla ödemeyi yapıp, bin tane kitap bastık. Hedefim bu kitabın satılmasından çok okunmasıdır. Satın alınması benim için önemli değil. Okunup orada anlattığım şeyleri herkesin bilmesini istiyorum. Bin kitaptan 100 tanesi okunsa, bin tanesinin satılmasından çok daha iyidir. Kitabın basımı 5 bin TL'ye mal oldu. Şimdi yazarlığa devam ediyorum. Kendime yazar diyemiyorum. Bundan sonraki süreçte de kitabı basılıp satıldıktan sonra gelecek tepkilere göre devam etmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu gelecek eleştirileri değerlendirip, onları düzelterek devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.