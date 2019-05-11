(Görüntülü) Üniversite öğrencileri hayvanlar için seferber oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri ile Antalya Candostları Koruma Derneği üyeleri kedi, köpek ve kuşlar için yuvalar yaptı.



Üniversite öğrencileri ile Antalya Candostları Koruma Derneği üyeleri üniversite kampüsünde bir araya geldi. Öğrenci ve dernek üyeleri ortak projede buluşarak 'Bütün hayvanları evinize alamazsınız ama onlara bir ev verebilirsiniz' sloganıyla gün boyunca minik dostlar için 5 köpek kulübesi, 5 kedi evi ve çok sayıda kuş yuvası yaptı. Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, öğrencilerin duyarlılık projesi kapsamına hayvanları dahil etmesinin örnek bir davranış olduğunu söyleyerek, “Gençlerimizin hayvanlara karşı duyarlı olması gelecek için umut vaat ediyor. Öğrenci arkadaşlarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Faydalı ve dikkat çekici bir etkinliği birlikte başardık" dedi.