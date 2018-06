(Görüntülü) Ümraniye'nin en büyük camisinin temeli atıldı

İSTANBUL, () - İlçenin en büyük camisi olacak; Ümraniye Büyük Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Hasan Can, "Bu caminin fikir babası Cumhurbaşkanımız'dır" dedi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü'nün de yer aldığı Elmalıkent'teki, Ümraniye Büyük Camii'nin temel atma töreni bugün yapıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile vatandaşlar ve protokol katıldı. Mehteran gösterileriyle başlayan temel atma töreni ardından Mehmet Pervane'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında sinevizyon gösterisiyle devam etti. "CAMİMİZİN FİKİR BABASI CUMHURBAŞKANIMIZDIR" Törende konuşan Başkan Hasan Can, "Caminin temel atma töreni için Diyanet İşleri Başkanımıza arz ettik ve teşrif ettiler. Cami kısmını biz ve bu iş için kurduğumuz vakıf üstlenecek. Diyanetin de bu işlere ciddi katkısı oldu. Bu camiye Ulu Camii diyecektik ama Ümraniye de bu isimle camimiz var ve buraya Büyük Camii diyelim dedik. Fikir babası Cumhurbaşkanımızdır bu caminin. Ancak sonra alan küçük ve Cumhurbaşkanımızın istediği büyüklükte olmayacağı için Çamlıca Camii projesi gerçekleştirdi. Bizde bu cami inşaatının artık bizim boynumuzun borcu olduğunu gördük ve böyle bir cami inşa edelim dedik. Tarihi izleri taşıyan bir cami inşa ettik" açıklamalarında bulundu. “İLİM OLMAYINCA BİLGİ OLMAYINCA DOĞRU SAĞLIKLI DİNİ BİLGİYİ NERDEN ÖĞRENECEĞİZ” Temeli atılan Ümraniye Büyük Camii'nin Mescidi Nebevi'nin varisi olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Demek ki gelenek devam ediyor. 14 asırdır hep böyle oldu zaten. Süleymaniye Camii etrafı eğitim merkezleri. Bu caminin benzediği Selimiye Cami'de de ilim merkezleri var. İlim olmayınca bilgi olmayınca doğru sağlıklı dini bilgiyi nerden öğreneceğiz. Hem cami hem medrese hem de ibadetin yapıldığı medrese olarak bilgiyi sağlıklı öğrenmek için mektepler her zaman beraber yapılmıştır" diye konuştu. Ümraniye Büyük Camii'nin hafriyat çalışmalarına 14 Aralık itibariyle başlandı. Ümraniye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyacak olan cami 2 bin 350 metrekare olup, bin 300 metrekarede mahfili bulunacak, ayrıca 2 bin metrekare revaklı avlusu olacak. Yaklaşık 19 bin metrekare arsanın cami dışında kalan kısmının tamamı 3 katlı otopark olacak ve yaklaşık bin 200 araç alacak. Camii de sergi, konferans, fuaye alanları ve kütüphaneler de bulunacak. Öte yandan caminin bulunduğu alan camii gibi yapımı devam eden 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü içinde yer almaktadır.