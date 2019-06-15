(Görüntülü) Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2) (aktüel)

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 16:21
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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