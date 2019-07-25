İSTANBUL,()-ÜMRANİYE'de trafikte tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti. Araya girenlerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonuyla kaydedildi. Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme tokat birbirlerine saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, kavga nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kavga yüzünden yolda kalan bir kadın sürücü yaşanan duruma isyan etti. KAVGA YÜZÜNDEN YOLDA KALAN KADIN SÜRÜCÜ: MEDENİ OLUN Öte yandan kavga anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, araçlarından inen iki sürücü tekme tokat birbirlerine saldırıyor. Diğer sürücüler ve çevredekiler ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Yolda kalan kadın sürücü kavga edenlere, "Sizin yüzünüzden geç kalıyorum. Saygılı olun biraz. Medeni olun." diyor. Görüntülerin devamında kavga son buluyor.
(Görüntülü) ÜMRANİYE'DE TRAFİKTEKİ TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA
İSTANBUL,()-ÜMRANİYE'de trafikte tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti. Araya girenlerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonuyla kaydedildi. Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında henüz...
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
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