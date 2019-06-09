(Görüntülü) Ümraniye'de Minibüsün Cami Duvarına Çarpma Anı Kamerada

* Minibüs cami girişindeki duvara çarptı, kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. * Kaza anında camiye girmekte olan bir kişi de kazadan kıl payı yara almadan kurtuldu. * O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, cami girişindeki duvara çarptı. Minibüste bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay saat 20:30'da Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü kullandığı 34 TJ 5532 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek caminin girişindeki duvara çarptı. Sürücü Sezer Yılmaz minibüsün içerisinde sıkışırken, minibüste bulunan Sinan Yiğit, Yusuf Günbeyi ve Soner Doğan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü Sezer Yılmaz olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve arkadaşları olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anında camiye girmekte olan bir vatandaş ise kazadan kıl payı yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.