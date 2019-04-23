Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü) Ümraniye'de merdiven çöktü (1)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla...
23 Nisan 2019 Salı 12:32
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