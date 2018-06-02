Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı. Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında meydana geldi. Park ve bahçelerde görevli işçilerin mesai bitimi araçlarına bindiği sırada meydana gelen kazada başka bir otomobil işçilere çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
(Görüntülü ) Ümraniye'de feci kaza: 2 ölü 5 yaralı -2
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı. Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen...
02 Haziran 2018 Cumartesi 20:43
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