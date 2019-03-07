(Görüntülü) ÜMRANİYE'DE CİNAYET: ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()



Ümraniye'de dün annesi Arzu Ö'yü (45) öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.Ö, Üsküdar Çocuk Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından



Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki Arzu Ö'nün evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise vermiş, kadının cansız bedeni bulunmuştu. İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğul T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.