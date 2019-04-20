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(Görüntülü) Ümraniye'de Afganistanlılar, Afganistanlıları gasp etti

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ÜMRANİYE'de kapısını çaldıkları eve zorla girerek içerde bulunan Afganistan uyrukluları gasp eden Afganistanlı 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yurda kaçak olarak girdikleri tespit edilen...

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ÜMRANİYE'de kapısını çaldıkları eve zorla girerek içerde bulunan Afganistan uyrukluları gasp eden Afganistanlı 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yurda kaçak olarak girdikleri tespit edilen şüpheliler tutuklanırken, yine Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri tespit edilen mağdurlar hakkında da sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. ZORLA İÇERİ GİRİP GASP YAPTILAR Ümraniye, Ahmet Yavuz Mahallesi, Lale sokak üzerinde 13 Nisan 2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Afganistan uyruklu Serdar Belorov (23) ile Nasibullah Haydari(25)'nin oturduğu evin kapısı çalındı. Arkadaşlarının geldiğini sanarak kapıyı açan ikilinin evine 4 kişi zorla girdi. Silah ve bıçak göstererek iki arkadaşı darp eden şüpheliler evde bulunan 2 cep telefonu ile 200 lira ve bir adet altın bileziği çaldı. POLİS 4 GÜN SONRA ŞÜPHELİLERİN EVİNE OPERASYON YAPTI Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Gasp Büro Amirliği tarafından 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan operasyonda şüphelileri yakalamak için bir eve operasyon yaptı. Operasyonda Afganistan uyruklu şüpheliler Ahmet B.(19), Habib Ş.(20), Ahmet B.(20) ile Mecit A.(23) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada gasp edilen telefonların yanı sıra bir adet tabanca bulundu. 'KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAZLAR' DİYE DÜŞÜNMÜŞLER Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde kendileri gibi kaçak yollarla Türkiye'ye girdiklerini bildikleri mağdurların evine sınır dışı edilmekten korkacakları için 'şikayetçi olmazlar' diye düşündükleri için gittiklerini söyledikleri öğrenildi. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI MAĞDURLAR SINIR DIŞI EDİLECEK Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri öğrenilen 2 mağdurun sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

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