(Görüntülü) Uluslararası Enginar Festivali başladı

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR'in Urla ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşku ve renkli kutlamalarla başladı.



Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, Jandarma Kavşağı'ndan kortej yürüyüşü ve renkli kutlamalarla başladı. Düzenlenen kortej yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Korteje katılan çiftçiler, traktörlerle, atlarla vatandaşı selamlayarak, çiçek ve şeker dağıttı. Bu yıl enginarın yanı sıra, çileğin de bir marka haline geldiği festivalde, enginar ve çilek kostümlü çocuklar büyük beğeni topladı. Ayrıca yediden yetmişe tüm Urlalılar ve ilçeye gelen misafirler, kortejde yer aldı, coşkuya ortak oldu ve renkli görüntüleri cep telefonlarına kaydetti. Kortejin ardından düzenlenen açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz, Urla Kaymakamı Önder Can, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üç gün sürecek festivalde, 80 enginar üreticisi, 55 çiftçi stant kurdu. Onlarca çeşit enginar yemeği, çiftçi stantları, el işi örgüleri, usta şefler tarafından hazırlanan lezzetli tarifler, taze meyve ve sebzeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla ziyaretçi akınına uğrayan festival, üreticiyi memnun etti. 26- 28 Nisan tarihleri boyunca sürecek festival kapsamında Urla'nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak.



'ÇİLEK DE MARKA HALİNE GELECEK'



Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sadece enginarın değil, çileğin de marka haline geleceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye ekonomisinin kurtuluşunun tarıma ve üretime bağlı olduğunu söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha iyi bir tarım mümkün düşüncesi ile yola çıkmıştı, daha iyi bir tarım mümkünse, daha iyi bir hayat da mümkündür ve bunu mümkün kılacağız. Sadece enginar değil, çileği de burada bir marka haline geldi. Kuşkonmaz üretimine ve organik tarıma da ciddi destek veriyoruz. Kentimizin ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kooperatiflerimizle el ele vererek İzmir’imizdeki ürün kalitesini yükselteceğiz ve tüm dünyaya tanıtacağız."



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise enginar ve çilek kostümü giymiş çocukları da kürsüde yanına alıp, ziyaretçilere 'Hoşgeldiniz' dedi ve şunları söyledi:



"Bugün burada Urla'nın hikayesini yazmak için toplandık. Bu hikayeyi çapa yapmaktan elleri nasır tutmuş Ayşe Teyzem, tarlada traktörün başında sürekli çalışan Ahmet Amcam ve dikiş dikmekten günlerdir gözleri yorulmuş emektar kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız yazacaklar. Ben de hem çiftçilik yapmış, hem de esnaflık yapmış bir esnaf çocuğu olarak, sizlerin karşısında olmaktan son derece onur duyuyorum. Bizler bugün burada 3 gün boyunca üreticilerimizle aracısız olarak buluşacağız. Tarladan sofranıza ilk elden alışverişin avantajını hem sizler, hem de üreticilerimiz yaşayacak."



TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN KOOPERATİF KURULACAK



Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da tarımda yaşanan sıkıntıları dikkat çekerek, “İvedilikle çiftçilerimiz üretime teşvik edilmeli, ihtiyaç duyulan gerekli destekler verilmelidir. Urla'da üreticilerimizin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için ilçemizde tarım kooperatiflerinin kurulmasının Urla Ziraat Odası olarak öncülüğünü yapacağız" dedi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, "2015 yılında bu festivalin düşünceleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi tarafından ortaya atıldığında farklı sivil toplum örgütleri, çeşitli kuruluşlar buna destek vermeye çalıştı. Bu festivalin bir akademik boyutu olması düşüncesi ile biz de çalışmaya başladık, fonlara başvurup bu fonlar bünyesinde değişik atölye çalışmalarının yapılmasına aracı olduk. Festival süresince Gastronomi Bölümü öğrencilerimiz sizlere yaptıklarını sunuyor olacaklar" diye konuştu.



'AŞIRI YAĞIŞ, ENGİNARIN FİYATINI YÜKSELTTİ'



Urlalı enginar üreticisi Akın Evci, enginarın tanesini 3- 4 TL'den sattıklarını belirterek, aşırı yağışta tarlaların su altında kalması nedeniyle mahsulün az olduğunu ifade etti. Evci, şöye konuştu:



"Kendimi bildim bileli enginar üretimiyle uğraşıyorum. Enginara olan talep düştüğü dönemde, çiftçilerimizin çoğu kar ettirmediği gerekçesiyle üreticiliği bıraktı. Ancak bu şekilde giderse yine enginara olan talebin artacağını düşünüyorum. Bizler de çoğalmasını istiyoruz. Her şeyden önce çok faydalı, çok şifalı. Bu yıl gerçekleşen aşırı yağış, enginarın fiyatını yükseltti. Su altında kalan tarlalar da mahsul yapmadı, kurudu. Bundan en çok üreticiler zarar gördü. Bizim tarlalarımızın rakımı daha yüksek olduğu için böyle bir sorun yaşamadık ama enginarın azalması ve bulunamaması fiyatları çok yükseltti."



BEBEK ENGİNAR



Festivalde satış yapan bir diğer enginar üreticisi Orhan Kıpkıp bebek enginarın özelliklerinden söz ederek, "Biz enginarın sapsız kalbini 'bebek' olarak satışa sunuyoruz. Soyulmuş enginarı paketlere koyduk. Bunlar enginarın zeytinyağlı yemeğini ve ızgarasını yapmak için çok pratik oluyor ve tercih ediliyor. Burada paketleri hazırlıyoruz. Bebek enginarlarımız aynı zamanda enginar pilavı için de uygun. Geçen seneye göre bu sene enginar fiyatları pahalı. Tarlalara çok yağmur yağdığı için enginar çıkmıyor" diye konuştu.



VATANDAŞLAR FESTİVALDE DOYASIYA EĞLENDİ



İlk kez 2 sene önce festivale geldiğini belirten Füsun Yıldırım ,"O zaman daha yeni yapılıyordu ve hayran kalmıştık. Biz bunu artık bir gezi haline getirdik. Buraya birkaç gün önceden gelip geziyoruz. Enginardan neler yapıldığını gördük, tatlısına varıncaya kadar birçok çeşit var. Çok şaşırdık, insanlar burada çok yaratıcı. Antalya'dan festivale katılıyoruz" dedi.



Festivale katılan vatandaşlardan Sibel Özhisar ise, "Benim Urla'da yazlığım var ve yazı burada geçiriyorum. Bugün enginar, bezelye ve bakla satın aldım. Fiyatlar bence normal, enginar özel bir sebze. Çok şifalı ve çok güzel. Her sene festivale geliyorum" dedi.