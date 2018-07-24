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(Görüntülü) Uluslararası anlaşmalarla korunan koya balık çiftliği projesi

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 3 uluslararası çevre sözleşmesi ve 3 çevre kanunu ile korunan Melleç Koyu'na balık çiftlikleri kurulmak istendiği belirtildi. Anamur merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Melleç Koyu yakınlarına balık çiftlikleri...

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 3 uluslararası çevre sözleşmesi ve 3 çevre kanunu ile korunan Melleç Koyu'na balık çiftlikleri kurulmak istendiği belirtildi.

Anamur merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Melleç Koyu yakınlarına balık çiftlikleri kurulmasına ilişkin düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, protestolar nedeniyle yapılamadı. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre dernekleri üyelerinden oluşan grup, 'Denizimizi kirletmeyin. Balık çiftliklerine hayır' yazılı dövizler açarak, balık çiftliği projesine tepki gösterdi. Belediye Başkanı Mehmet Türe, Melleç Koyu'nun bakanlıkça turizm bölgesi ilan edildiğini anımsatarak, "Amacımız bağcıcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Duble yolların yapıldığı, tünellerin açıldığı bir zamanda, bölgemiz tam da turizmden payını alacakken ortaya çıkan balık çiftliklerine karşıyız" dedi.

BÖLGE KORUMA ALTINDA

Öte yandan, bölgedeki tabela, projenin seyrini değiştirecek bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Melleç Koyu'nun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Akdeniz foklarının yaşam alanı olması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca koruma altına alındığı ortaya çıktı. Bunun yanında Melleç Koyu'nun; Barselona, Bern ile Citnes sözleşmeleri ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı ve 2872 sayılı Çevre Kanunları ile de korunduğu belirtildi.

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