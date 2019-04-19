(Görüntülü) Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi İGÜ'de gerçekleşti

Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi’nin ilki bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Kongre ile üniversite öğrencilerinin sorunları dinlenerek çözüm arayışları üretildi ve yapılan bilimsel çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tarafından I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi düzenlendi. Kongre kapsamında alanlarında yetkin ve deneyimli 61 konuşmacı katılımcılarla bilgilerini paylaştı. Farklı okullardan binlerce katılımcının yer aldığı kongrede, paneller, sözlü ve poster sunular, bilgi paylaşımlarının yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleşti. Kongrede konuşan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilere her fırsatta destek olmak istediklerini vurgulayarak, çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Gayretli, “Öğrencilerimizi dünya insanı yapabilmek amacıyla çalışıyoruz” dedi. KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTIK İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü Öğrencisi aynı zamanda kongre eş başkanı olan Ebru Kurt, kongrede 80’i aşkın gönüllü öğrencinin birlikte çalıştığını vurgulayarak, “Bu kongre sayesinde güzel insanlar kazandık. Bir işte başarılı olmanın en büyük sırrı yaptığınız işe sevmekten geçer ve biz yaptığımız işi seviyoruz. Kısa sürede çok büyük başarıya ulaştığımızı düşünmekteyim. Kongreyle, güncel gelişmelerden bahsederek, deneyimleri paylaşarak, sağlık bilimleri öğrencileri arasında iletişim ve işbirliğini artırarak sağlık bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçladık. İçerisinde bulunduğumuz alan fazlasıyla multidisipliner çalışmalar gerektiriyor” dedi. “ÖĞRENCİLER İÇİN ‘IŞIK’ GİBİ KONGRE” Kongrenin başkanlığını da üstlenen İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut ise yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin öğrenciler için ışık gibi olduğunu ifade ederek, “Kongreyi sizler için ışık olarak düşünüyoruz, çünkü ışık taşıyan eller değişecektir ancak taşınan ışık ölümsüz olacak ve elden ele ulaşacak insanları aydınlatacaktır” diye konuştu. Gençlerin geleceğe katkısının çok büyük olacağını dile getiren Barut, “Korkularıyla dövüşen, soran, araştıran, bireyler olun. Sorunlarınızdan korkmayın ve bu sorunları paylaşın. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’deki söylemlerini hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. MEDYADA SAĞLIK HABERCİLİĞİ DE KONUŞULDU Kongrenin açılış oturumu ‘Medyada Sağlık Haberciliği’ paneli ile yapıldı. Panelin oturum başkanı İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü, “Kongrede öğrenicileri bir araya getirerek, paydaşlarımız ile eğitim, genel sağlık sorunları ve öğrencileri ilgilendiren tüm konuları ele alıyoruz” dedi. Medyada Sağlık Haberciliği panelinde konuşmacı olarak yer alan sağlık muhabirleri, Fatma Demir Turgut, Dilşad Dede Taşkın ve Işıl Açıkel ile, sağlık haberciliğinde doğru kaynak seçmenin önemi, sağlık haberciliğinde kamu ve halk yararı, sağlık personellerinin yaşadığı zorluklar ve medya yansımaları konuşuldu.