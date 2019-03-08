(Görüntülü) Uludere'ye dev Türk bayrağı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bayrak Tepe'de 20 metre uzunluğunda ve 6 metrekare genişliğinde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun talimatıyla ilçedeki Bayrak Tepe'ye 6 metre karelik genişlik ve 20 metre uzunluğunda direği bulunan dev Türk bayrağı yaptırıldı. Türk bayrağı, ilçenin her yerinden görülen Barak Tepe'de dalgalandırıldı.

Türk bayrağının dikildiği yere ışıklandırma yaptıklarını anlatan Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğul, Türk bayrağının dalgalanmasında onur duyduklarını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, İlçeye hakim bir tepemiz var. Bayrak Tepe deniliyordu. Ancak geldiğimde gördüm ki burada bir bayrak yok. Biz de istedik ki burada şanlı bayrağımız gece gündüz dalgalansın. Birliğimizin, beraberliğimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız sürekli burada bulunsun. Birlik beraberliğimizi, bağımsızlığımızı temsil etmeye devam etsin. Bunun için tamamen insan gücüyle aracın dahi çıkamadığı bir yere 20 metre yüksekliğinde 6 metrekare büyüklüğünde bayrağımızı oraya diktik, aydınlatmasını da yaptık. Gece ayrı, gündüz ayrı güzel bir görüntüsü olmuş oldu. Bu hizmetinde ilçemize ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmetten vatandaşımız da memnun kaldı. Yıllardır Bayrak Tepe olarak bilinen ancak bayrağı olmayan bir yerdi. Belediye olarak son hizmetlerimizden biri. Emeği geçenlerden teşekkür ediyorum. Bayrağımız için şehit olan tüm şehitlerimize Allah?tan rahmet diliyorum dedi.